Аляска не выдержала наплыва гостей из-за грядущей встречи Путина и Трампа

Отели Анкориджа на Аляске полностью забронированы на середину августа из-за ажиотажа вокруг возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом RT сообщила Ирина Дергулёва, специалист туристической отрасли штата с 12-летним опытом работы. По её словам, Анкоридж всегда популярен у туристов в этот сезон, но такой наплыв гостей наблюдается впервые.

«Все номера распроданы. Я сама смотрела места на 14—16 августа. Это обычная практика в сезон, когда с гостиницами напряжёнка, но чтобы было почти везде всё сдано... я за свои годы тут не видела ещё такого», — отметила она в интервью RT.