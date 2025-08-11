Аляска не выдержала наплыва гостей из-за грядущей встречи Путина и Трампа
RT: Отели Анкориджа переполнены на фоне предстоящей встречи Путина и Трампа
Отели Анкориджа на Аляске полностью забронированы на середину августа из-за ажиотажа вокруг возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом RT сообщила Ирина Дергулёва, специалист туристической отрасли штата с 12-летним опытом работы. По её словам, Анкоридж всегда популярен у туристов в этот сезон, но такой наплыв гостей наблюдается впервые.
«Все номера распроданы. Я сама смотрела места на 14—16 августа. Это обычная практика в сезон, когда с гостиницами напряжёнка, но чтобы было почти везде всё сдано... я за свои годы тут не видела ещё такого», — отметила она в интервью RT.
Дергулёва добавила, что Аляска традиционно поддерживает республиканцев, и местные жители положительно относятся к Трампу, но негативно воспринимают протестные акции и нежелательных, по их мнению, гостей.
Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Основной темой предстоящих переговоров будет украинский кризис и поиск путей его урегулирования. Отсутствие представителей Украины на мероприятии вызвало негативную реакцию со стороны киевских властей. Ранее стало известно, что встреча пройдет в городе Гирдвуд.