11 августа, 16:11

Трамп: 88% украинцев хотят мирного соглашения с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что подавляющее большинство украинцев желают сделки с Россией. По подсчётам американского лидера, за мир выступают 88% жителей Незалежной.

«Я усажу их обоих (Путина и Зеленского. — Прим. Life.ru) в одном помещении со мной или без меня, и, думаю, что они решат вопрос», — отметил хозяин Белого дома в ходе брифинга.

Ранее Трамп сообщил, что после своей встречи с Путиным рассчитывает на переговоры российского лидера с Зеленским либо на проведение трёхстороннего саммита с участием главы киевского режима. При этом хозяин Белого дома не подтвердил намерения приглашать Зеленского на встречу в Аляске 15 августа.

