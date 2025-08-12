Встреча Путина и Трампа
12 августа, 04:37

Глава Пентагона Хегсет не исключил участия в предстоящей встрече Путина и Трампа

Пит Хегсет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет допустил возможность своего участия в предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом шеф Пентагона сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть моё расписание. Может быть», — заявил Хегсет.

Ранее Хегсет отметил, что урегулирование конфликта на Украине неизбежно предполагает взаимные уступки. Он подчеркнул, что переговоры могут коснуться территориальных изменений, которые станут частью компромиссного соглашения. Однако полное согласие всех участников маловероятно. Глава Пентагона также напомнил, что инициаторами нынешнего кризиса являются представители предыдущих правительств — Барака Обамы и Джо Байдена.

