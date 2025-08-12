Глава Пентагона Хегсет не исключил участия в предстоящей встрече Путина и Трампа

Министр обороны Соединённых Штатов Пит Хегсет допустил возможность своего участия в предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом шеф Пентагона сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть моё расписание. Может быть», — заявил Хегсет.