«Здесь не курорт»: Россиянин обманул родных и ушёл на СВО с друзьями за компанию

Житель Одинцова Павел с позывным Костёр признался, что отправился на СВО вслед за мобилизованными друзьями. Об этом он рассказал в интервью с интернет-изданием Regions.ru.

Бывший бизнесмен переехал с семьёй из столицы в Подмосковье шесть лет назад. Из восьми близких друзей детства пятерых призвали по мобилизации, и Павел с остальными решили их поддержать.

«Некоторые поддаются сиюминутному порыву, а когда попадают сюда, понимают, что не могут это морально вынести. Здесь не курорт. Здесь нет такого, что ты пришёл, потом тебе не понравилось и ты вернулся домой. Надо очень хорошо всё взвесить», — подчеркнул боец.

Он оформил документы за два дня, прошёл медкомиссию и отправился на обучение в Нижегородскую область. Жена и сын узнали о его решении лишь позже — Павел сказал им, что едет восстанавливать Донецк в качестве рабочего.

С 2023 года он служит в инженерно-сапёрном батальоне. Четверо его друзей погибли. По словам контрактника, его воспитание не позволило остаться в стороне. На фронте он нашёл новых товарищей, которые помогли ему освоиться — за два года он дослужился от рядового до прапорщика.

Павел отметил, что его 12-летний сын гордится отцом. Он также рассказал о крепком боевом братстве, где каждый готов прикрыть другого.