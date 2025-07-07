Уроженка Дагестана оставила троих детей ради службы и ушла на СВО вслед за мужем

Уроженка Дербента Ранита Мамедова сменила парикмахерские ножницы на рацию разведывательного батальона и сражается в зоне специальной военной операции на Украине. Эта отважная женщина-военнослужащая, мама троих детей, ранее жила в Мурманской области, но зов долга привёл её на фронт — туда, где уже находится её муж.

Как сообщает РИА «Дагестан», Ранита не новичок в военном деле, но её выбор встать плечом к плечу с боевыми товарищами вдохновлён глубокой верой в защиту Родины. Несмотря на личную утрату — в апреле 2022 года погиб брат её супруга, — Мамедова не сломалась. Она продолжает службу, проявляя стальную выдержку и мастерство радиосвязиста. Сослуживцы восхищаются её храбростью и умением сохранять хладнокровие в самых жарких точках.