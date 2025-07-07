Уроженка Дагестана оставила троих детей ради службы и ушла на СВО вслед за мужем
Уроженка Дербента Ранита Мамедова. Обложка © РИА «Дагестан»
Уроженка Дербента Ранита Мамедова сменила парикмахерские ножницы на рацию разведывательного батальона и сражается в зоне специальной военной операции на Украине. Эта отважная женщина-военнослужащая, мама троих детей, ранее жила в Мурманской области, но зов долга привёл её на фронт — туда, где уже находится её муж.
Как сообщает РИА «Дагестан», Ранита не новичок в военном деле, но её выбор встать плечом к плечу с боевыми товарищами вдохновлён глубокой верой в защиту Родины. Несмотря на личную утрату — в апреле 2022 года погиб брат её супруга, — Мамедова не сломалась. Она продолжает службу, проявляя стальную выдержку и мастерство радиосвязиста. Сослуживцы восхищаются её храбростью и умением сохранять хладнокровие в самых жарких точках.
Другой житель Дагестана дождался совершеннолетия и также отправился на фронт. Барс поделился, что его отец, носивший позывной Муха, был мобилизован в сентябре 2022 года и отправлен на Запорожское направление в районе Работино. В конце ноября 2023 года пришло известие о его героической гибели. Для Барса отец был примером чести и мужества, вдохновившим его на защиту интересов России и месть за родного человека. Он заявил, что готов стоять до конца, даже ценой собственной жизни, ради будущего своего народа.