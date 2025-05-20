«Иначе поступить не мог»: Житель Дагестана дождался 18-летия и втайне от всех ушёл на СВО

Молодой житель Дагестана дождался совершеннолетия и отправился на фронт. Его историю рассказал Telegram-канал Eliseeva LIVE «АХМАТ».

Юноша, взявший позывной Барс, признался, что скрыл своё решение от семьи. Он с нетерпением ждал совершеннолетия, чтобы подписать контракт, понимая, что мать, для которой он единственный сын, не одобрила бы его выбор. Для этого он отправился в соседний Гудермес в Чечне.

«Родные и близкие не знали о моем решении. У меня отец погиб на СВО в 2023 году на Запорожском направлении. Когда я подписывал контракт, я был уверен, что мать не отпустит меня, так как я единственный сын в семье. Я поехал в Гудермес и подписал контракт. Только после того, как я заехал в Украину, я сообщил матери о своем решении. Прошу у неё прощения, но иначе поступить не мог», — рассказал боец.

Барс поделился, что его отец, носивший позывной Муха, был мобилизован в сентябре 2022 года и отправлен на Запорожское направление в районе Работино. В конце ноября 2023 года пришло известие о его героической гибели. Для Барса отец был примером чести и мужества, вдохновившим его на защиту интересов России и месть за родного человека. Он заявил, что готов стоять до конца, даже ценой собственной жизни, ради будущего своего народа.

Обращаясь к сослуживцам и близким, Барс пожелал им здоровья и сплочённости, призвав молодых людей защищать страну и уважать друг друга. Родным он передал, чтобы не волновались за него, выразив любовь к матери и попросив её молиться за него и всех бойцов. Он пообещал вернуться домой.