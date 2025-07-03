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Регион
3 июля, 09:52

Отправившийся на СВО мэр Оренбурга Сергей Салмин ушёл в отставку

Обложка © Telegram / Salminnaprjamuju

Обложка © Telegram / Salminnaprjamuju

Депутаты Оренбургского горсовета официально приняли отставку мэра Сергея Салмина, сообщает издание 56.ru. Решение было принято на внеочередном заседании: 31 депутат проголосовал «за», трое — «против», один воздержался.

Салмин с февраля 2025 года находится в зоне боевых действий. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий был внесён в повестку утром 3 июля. По данным телеграм-канала «Урал56.ру», заявление об увольнении поступило в горсовет в 9:00 — незадолго до начала заседания. В нём Салмин указал, что решил продлить контракт и продолжить службу.

Сергей Салмин родился 25 июня 1975 года в Бузулуке Оренбургской области. В прошлом он профессиональный спортсмен, победитель российских и международных соревнований, работал тренером. В администрацию Оренбурга пришёл в 2020 году. Женат, отец пятерых детей.

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Напомним, в феврале вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он отправился на фронт в качестве добровольца и командовал отрядом БАРС-22 «Тигр».

Марина Фещенко
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