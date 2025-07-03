Отправившийся на СВО мэр Оренбурга Сергей Салмин ушёл в отставку

Депутаты Оренбургского горсовета официально приняли отставку мэра Сергея Салмина, сообщает издание 56.ru. Решение было принято на внеочередном заседании: 31 депутат проголосовал «за», трое — «против», один воздержался.

Салмин с февраля 2025 года находится в зоне боевых действий. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий был внесён в повестку утром 3 июля. По данным телеграм-канала «Урал56.ру», заявление об увольнении поступило в горсовет в 9:00 — незадолго до начала заседания. В нём Салмин указал, что решил продлить контракт и продолжить службу.

Сергей Салмин родился 25 июня 1975 года в Бузулуке Оренбургской области. В прошлом он профессиональный спортсмен, победитель российских и международных соревнований, работал тренером. В администрацию Оренбурга пришёл в 2020 году. Женат, отец пятерых детей.