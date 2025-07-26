«Для меня здесь Родина»: Бойцу СВО из Бразилии, который не может получить паспорт, грозит депортация
Mash: Гражданин Бразилии ушёл служить на СВО, но ему отказывают в гражданстве РФ
Российские власти никак не могут выдать паспорт бразильскому добровольцу, который хочет стать гражданином нашей страны и уже давно воюет в рядах ВС РФ в зоне спецоперации. Историей бойца делится Mash. Сейчас иностранцу грозит депортация из России.
Бразильский доброволец никак не может получить паспорт РФ. Видео © Telegram / Mash
«Хотя я здесь не родился, но для меня здесь Родина. Это тяжело объяснить, конечно, потому что плюсы и минусы везде существуют. Я люблю Россию, здесь очень хороший народ живёт», — признался он.
31-летний мужчина — этнический испанец из Сан-Паулу. В Россию он приехал учиться, здесь же встретил свою любовь, обвенчался в православном храме, затем у пары родилась дочь. После начала спецоперации ушёл на фронт добровольцем, служил в Донецке и участвовал в боях за Авдеевку. Сейчас мужчина планирует заключить постоянный контракт с ВС РФ, а нашу страну давно считает своей родиной. Военный уже несколько раз подавал документы на получение российского паспорта, но получал отказ. По его словам, велика вероятность, что его просто депортируют, хотя он хочет остаться со своей русской женой и дочкой именно в России.
Ранее американец Дэниэл Мартиндейл, два года помогавший ВС России находясь в тылу ВСУ, получил российский паспорт на церемонии в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве. Вручил ему документ глава ДНР Денис Пушилин.
Гражданин Бразилии служит в ВС РФ, но не может получить паспорт нашей страны. Обложка © Telegram / Mash