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Регион
15 июля, 08:06

Американец, два года партизанивший для Москвы в тылу ВСУ, получил российский паспорт

Американец Мартиндейл, два года помогавший Москве в тылу ВСУ, получил паспорт РФ

Дэниэл Мартиндейл. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Дэниэл Мартиндейл. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Американец Дэниэл Мартиндейл, два года помогавший ВС России находясь в тылу ВСУ, получил российский паспорт на церемонии в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве. Вручил ему документ глава ДНР Денис Пушилин.

«Я имею честь сегодня лично вручить паспорт гражданина Российской Федерации Дэниэлу Мартиндейлу, который своими преданностью и поступками уже давно доказал, что он один из нас. Для нас это знак уважения и знак благодарности за то, что сделал Дэниэл», — заметил Пушилин.

Паспорт американцу вручили по указу президента России Владимира Путина «как высшую форму государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения». Мартиндейл зачитал присягу гражданина РФ и расписался в документе. Затем он принял из рук Пушилина Орден ДНР за то, что благодаря ему удалось сберечь многие жизни жителей республики.

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В ноябре 2024 года российские военнослужащие вывезли с подконтрольной Украине территории Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал Москве координаты военных объектов ВСУ. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава противника.

Андрей Бражников
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