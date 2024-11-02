Въехать из Польши на Украину и два года собирать разведданные для России гражданину США Дэниелу Мартиндейлу помог американский паспорт. По его мнению, без него он не смог бы проехать через Киев.

«Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провёл значительную часть времени моего пребывания на Украине», — поделился американец на пресс-конференции в Москве.