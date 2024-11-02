Американский «партизан» раскрыл, как проехал всю Украину и 2 года передавал данные России
Американец Мартиндейл: Паспорт США помог мне проехать всю Украину для помощи РФ
Дэниел Мартиндейл в окружении российских военных. Фото © Штаб Обороны ДНР
Въехать из Польши на Украину и два года собирать разведданные для России гражданину США Дэниелу Мартиндейлу помог американский паспорт. По его мнению, без него он не смог бы проехать через Киев.
«Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провёл значительную часть времени моего пребывания на Украине», — поделился американец на пресс-конференции в Москве.
Ранее российские военнослужащие вывезли с подконтрольной Украине территории Мартиндейла, который два года присылал ВС РФ координаты украинских военных объектов. Полученная от него информация позволяла наносить по объектам ВСУ «высокоточные удары» с минимальным ущербом гражданской инфраструктуре. «Партизан» также сыграл важную роль в подготовке штурма села Богоявленка.