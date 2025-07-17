Путин продлил возможность выдачи российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии
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Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам России, одновременно являющимся гражданами Абхазии и Южной Осетии, получать общегражданские российские паспорта на территории этих республик.
Согласно документу, подать заявление на оформление паспорта можно как в России, так и непосредственно в Абхазии и Южной Осетии — при условии, что человек уже получил российское гражданство и постоянно проживает в одной из этих республик.
Срок действия указа установлен до 1 августа 2028 года включительно.
Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года — спустя две недели после окончания вооружённого конфликта в Южной Осетии. Дмитрий Медведев, который тогда являлся президентом, подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, заявив, что это решение соответствует международным нормам и направлено на обеспечение безопасности народов региона.