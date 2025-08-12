В ГД раскрыли, как оставшиеся за бортом Киев и ЕС попытаются сорвать переговоры на Аляске
В преддверии саммита между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Киев и Европейский союз (ЕС), вероятно, прибегнут к провокациям, чтобы оказать влияние на ход украинского урегулирования. Такое мнение высказал депутат комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Не исключено, что киевский режим и поддерживающая его «партия войны» будут пытаться помешать достижению соглашения между Россией и США. В том числе они могут прибегнуть к разного рода провокациям, которые в безвыходной для них ситуации окажутся последним шансом, но и это ничего не изменит», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, подобные действия демонстрируют незначительную роль европейских сторонников Владимира Зеленского на мировой арене. Страны ЕС активно выступают с громкими заявлениями, ориентированными скорее на внутреннее потребление, поскольку их слова лишены реального влияния, дополнил депутат. Призывы к оказанию давления на Россию абсолютно неэффективны, так как политика давления, ультиматумов и угроз в отношении нашей страны обречена на неудачу, пояснил Белик.
Депутат заключил, что если Трамп заинтересован в продуктивном диалоге с Россией, он будет вести его, независимо от рекомендаций и призывов со стороны ЕС и НАТО.
Напомним, что переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, запланированные на 15 августа на территории Аляски, будут сосредоточены на вопросах урегулирования украинского кризиса. При этом, присутствие официальных лиц Европы или Незалежной на данном мероприятии не предусматривается. Глава Белого дома отметил, что свяжется с лидерами ЕС уже после встречи с российским лидером.