В преддверии саммита между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, Киев и Европейский союз (ЕС), вероятно, прибегнут к провокациям, чтобы оказать влияние на ход украинского урегулирования. Такое мнение высказал депутат комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Не исключено, что киевский режим и поддерживающая его «партия войны» будут пытаться помешать достижению соглашения между Россией и США. В том числе они могут прибегнуть к разного рода провокациям, которые в безвыходной для них ситуации окажутся последним шансом, но и это ничего не изменит», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, подобные действия демонстрируют незначительную роль европейских сторонников Владимира Зеленского на мировой арене. Страны ЕС активно выступают с громкими заявлениями, ориентированными скорее на внутреннее потребление, поскольку их слова лишены реального влияния, дополнил депутат. Призывы к оказанию давления на Россию абсолютно неэффективны, так как политика давления, ультиматумов и угроз в отношении нашей страны обречена на неудачу, пояснил Белик.