5 секретов от детского психолога, как эмоционально подготовить первоклассника к 1 Сентября

Скоро сентябрь, а вместе с ним — волнительный момент для тысяч семей. Первое сентября может стать настоящим праздником для ребёнка, а может превратиться в день слёз и истерик. Всё зависит от того, как родители подготовят своё чадо к новому этапу жизни. Мы поговорили с детским психологом, специалист поделился проверенными секретами успешной адаптации. Оказывается, начинать готовиться нужно заранее — и речь идёт не только о покупке формы и рюкзака.

Перестройка режима — основа спокойного перехода

«В подготовке детей к началу учебного года, конечно, существуют специальные секретики, которые помогут сделать 1 сентября радостным днём без слез», — объясняет детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. Самый важный из них — режим дня. За несколько недель до школы начните постепенно сдвигать расписание ребёнка к тому ритму, который будет у него во время учёбы. Если всё лето малыш просыпался в десять утра, а теперь ему нужно вставать в семь — резкий переход станет настоящим шоком для организма. Постепенно передвигайте время подъёма и отбоя на 15–20 минут каждые несколько дней. То же самое касается времени приёмов пищи и дневного отдыха. Первоклассник не знает, что такое школьная система, поэтому заранее созданные привычки помогут ему чувствовать себя увереннее в новой обстановке. Даже если ваш ребёнок уже ходил в школу, режимность поможет избежать стресса после летних каникул.

Школьное меню дома — избежать пищевых неприятностей

Представьте себе ситуацию: дома ребёнок привык к авокадо-тостам и смузи, а в школьной столовой ему предлагают гречневую кашу с котлетой. Результат предсказуем — недовольный первоклассник, который отказывается от еды и остаётся голодным до вечера. Чтобы избежать таких сюрпризов, за месяц до школы постепенно вводите в домашний рацион простые блюда, которые обычно готовят в школьных столовых. Каши, супы, котлеты, макароны с сыром — пусть эта еда станет привычной для ребёнка ещё дома. Если у вас особые кулинарные предпочтения, начните аккуратно их менять в пользу более традиционных блюд. Голодный ребёнок не сможет сосредоточиться на учёбе, а проблемы с питанием могут стать дополнительным источником стресса и в без того сложный период адаптации.

Сказки про школу — мягкий способ узнать страхи

Детские книги и мультфильмы про школу — отличный инструмент для подготовки к новому этапу жизни. После просмотра или чтения обязательно обсудите с ребёнком увиденное или прочитанное. Задавайте открытые вопросы: «А как ты думаешь, что чувствовал главный герой?», «Чем школа из сказки похожа на настоящую?», «А ты как представляешь свою школу?». Такие разговоры, со слов детского психолога, помогут вам понять, какие у ребёнка есть страхи или неправильные представления о школе, и мягко их скорректировать. Возможно, малыш боится, что его будут ругать за ошибки, или думает, что в школе нельзя играть. Через обсуждение сказок вы сможете развеять эти мифы и создать более позитивный образ школьной жизни. Этот приём особенно хорошо работает с чувствительными детьми, которые не всегда готовы прямо говорить о своих переживаниях.

Родительские истории — создание позитивных ассоциаций

«Первоклассник сталкивается с большим количеством новых впечатлений и требований, что может вызывать стресс и неуверенность», — отмечает психолог. Чтобы снизить тревожность, рассказывайте ребёнку позитивные истории из своих школьных лет. Вспомните смешные случаи, интересные уроки, хороших учителей, школьных друзей. Избегайте историй про двойки, строгих училок и наказания — сейчас не время для таких воспоминаний. Ваша задача — показать, что школа может быть местом, где происходят хорошие вещи. Расскажите, как вы познакомились с лучшей подругой на перемене, как учительница похвалила вас за красивый рисунок, как весело было участвовать в школьном спектакле. Такие истории помогают ребёнку настроиться на позитивный лад и понять, что родители тоже когда-то были школьниками и у них всё получилось.

Игра в школу — репетиция будущего

Сюжетно-ролевая игра «в школу» — один из самых эффективных способов подготовки к учёбе. Устройте дома настоящий класс: поставьте стол-парту, повесьте доску, дайте ребёнку портфель с тетрадками. Пусть он побывает и в роли ученика, и в роли учителя — так он лучше поймёт школьную систему. Начинайте с коротких «уроков» по 10–15 минут, постепенно увеличивая время до получаса. Учите ребёнка поднимать руку, когда хочет что-то сказать, сидеть за партой, слушать «учителя». Если сами не готовы заниматься, можно привлечь репетитора или записать ребёнка на курсы подготовки к школе. Главное — чтобы ребёнок привык к формату обучения и понял, что учёба может быть интересной. Постепенно увеличивайте учебную нагрузку, чтобы к сентябрю малыш был готов высиживать полноценные уроки.

Для первоклассника важно создать поддержку, обеспечить эмоциональную безопасность и постепенное введение в школьную жизнь. Дарья Дугенцова Детский психолог, сказкотерапевт