19 августа, 08:26

Родителям рассказали, как изменились цены на букеты к 1 сентября

В России в 2025 году цены на школьные букеты к 1 сентября выросли на 15-25%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DoublePHOTO studio

В 2025 году небольшой школьный букет из 5-7 роз или хризантем обойдётся родителям школьников в среднем в 500-900 рублей. Композиции среднего размера (10-15 штук) будут стоить от 1200 до 2500 рублей, а стоимость крупных букетов составит от 3000 рублей и выше, сообщили ТАСС в Национальной ассоциации цветоводов.

По сравнению с прошлым годом цены выросли примерно на 15-25%, что обусловлено как региональными особенностями, так и видом цветов. В ассоциации объясняют подорожание ростом стоимости импорта из-за колебаний валютных курсов и сложностей с логистикой, а также увеличением себестоимости производства. Несмотря на рост цен, растущий спрос на цветы к 1 сентября будет полностью удовлетворён.

«Особых сложностей (с импортом цветов. — Прим. Life.ru) нет, но существуют проблемы: высокие транспортные расходы (авиаперевозки), валютные колебания (импортные цветы закупаются в долларах/евро), а также санкционные ограничения на поставки из ЕС (например, голландских цветов через третьи страны)», — рассказали в ассоциации.

Ранее стало известно, что в 2025 году за парты сядут свыше 18 миллионов детей, в том числе 1,5 млн первоклассников. В 28 регионах страны откроются 43 новые школы.

