В Минпросвещения составили календарь школьных каникул на 2025–2026 учебный год
Минпросвещения: Учебный год продлится с 1 сентября 2025 года по 26 мая 2026 года
Минпросвещения РФ утвердило рекомендованные даты школьных каникул для учреждений с четвертной системой обучения. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале ведомства.
Так, осенью учащимся советуют отдыхать с 25 октября по 2 ноября 2025 года. В том числе в праздничные дни с 3 и 4 ноября. Зимой: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Весной: с 28 марта по 5 апреля 2026 года. А начинать продолжительные каникулы следует с 27 мая по 31 августа 2026 года.
Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что учебный год продлится с 1 сентября 2025 года по 26 мая 2026 года. Он добавил, что продолжительность каникул в течение года не должна быть меньше семи дней.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения установило предельно допустимую учебную нагрузку для учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс. Согласно новым нормативам, вводимым в действие с 1 сентября, для первоклассников годовой объём учебных часов будет варьироваться в пределах от 620 до 653