Честь российских учителей защитят специальные комиссии

Минпросвещения РФ совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в обращении к августовским педагогическим совещаниям.

«По поручению председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина. — Прим.Life.ru) мы вместе с Государственной Думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей», — сказал министр.