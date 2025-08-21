Честь российских учителей защитят специальные комиссии
Кравцов: Минпросвещения создаст комиссии по защите чести и достоинства учителей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VIACHESLAV
Минпросвещения РФ совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в обращении к августовским педагогическим совещаниям.
«По поручению председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина. — Прим.Life.ru) мы вместе с Государственной Думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей», — сказал министр.
Министр добавил, что эта инициатива предоставит новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах. В рамках министерства также будет сформирован совет по обеспечению интересов педагогов под руководством Кравцова, куда все учителя смогут обращаться по любым волнующим их вопросам.
Ранее сообщалось, что из программы учеников 5–7 классов исключат предмет «Обществознание». При этом у школьников появится курс История нашего края.