21 августа, 16:09

Честь российских учителей защитят специальные комиссии

Кравцов: Минпросвещения создаст комиссии по защите чести и достоинства учителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VIACHESLAV

Минпросвещения РФ совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в обращении к августовским педагогическим совещаниям.

«По поручению председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина. — Прим.Life.ru) мы вместе с Государственной Думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей», — сказал министр.

Министр добавил, что эта инициатива предоставит новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах. В рамках министерства также будет сформирован совет по обеспечению интересов педагогов под руководством Кравцова, куда все учителя смогут обращаться по любым волнующим их вопросам.

«Многие учителя против»: В ГД рассказали Life.ru, какие ещё изменения ожидаются в школьной программе
Ранее сообщалось, что из программы учеников 5–7 классов исключат предмет «Обществознание». При этом у школьников появится курс История нашего края.

Анастасия Никонорова
