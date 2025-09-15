Как в СССР чистили ковры, холодильники и кастрюли без химии: 8 рабочих и сегодня методов

Не только ковёр — просто, безопасно и относительно быстро можно при помощи советских советов почистить всё, что душе угодно. Кроме него, можно очищать ещё и холодильник, приводить в порядок кастрюли и прочие предметы быта. Самое главное — никакой бытовой химии. По крайней мере, химические средства фабричного производства в Советах были не нужны. Хотя и выпускались: например, обычным советским послевоенным «Лебедем» можно было и стирать, и мыть посуду, и даже полы натирать. Но пока что расскажем о том, чем жила вся страна, — о чистке без химии.

Как почистить ковёр без химии

Ковры в СССР не просто чистили, их держали в идеальном порядке. Просто от хорошего ковра зависели звукоизоляция и здоровье домочадцев. Пыль могла скапливаться внутри ворсинок, это вызывало аллергии. Через стиральную машинку ковёр не пропустишь — слишком большой. Приходилось выкручиваться, сочиняя эффективный метод из того, что есть. И вот как в СССР чистили ковры.

Чистка снегом

Как почистить ковёр снегом? Такая чистка ковров — самая характерная черта быта в СССР. Фото © «Шедеврум»

Все, кто помнит СССР, это видели: ясное морозное январское утро, на дворе лежит хрустящий снежок, а соседи выносят во двор ковёр, кладут его ворсом вниз и начинают «избивать» специальными колотушками. Ковёр ни в чём не виноват, просто советские граждане сочли такой метод наиболее эффективным в деле чистки ковра. Чем сильнее вы его бьёте, тем больше грязи скапливается на снегу, отлетая от ковра. В современном большом городе такое уже не повторишь, поскольку снег там чуть более грязный, чем в Свердловске 70-х годов.

Чудо-смесь: соль, сода и крахмал

Соль нужна была для того, чтобы отчистить пятна. Смешивали её с водой, создавая сильный соляной раствор, смачивали каждое загрязнение, давали просохнуть, выбивали. Сода и крахмал — для сухой чистки. Смесь данных компонентов распределяли по ворсу, оставляли на несколько часов, выбивали. Это методы, которые включают в себя полноценное выбивание ковра. Не зимнее «битьё лежачего» — теперь ковёр в горизонтальном положении, повешен на реечку для соседского белья. Но вы всё равно бьёте его, как самого злейшего врага. А потом приносите домой — до следующего выбивания.

Как в СССР чистили холодильник без химии

Как почистить холодильник без химии? Рабочий метод из СССР. Фото © ТАСС / А. Поддубный

Почистить холодильник в СССР можно было просто, специальная химия не требовалась. Да и холодильник — дело тонкое: всё же там лежит еда и загрязнять её химией было бы неправильно. Но в СССР придумали гениальные способы очистки холодильника. Это чистка пищевыми продуктами. Что-то не принадлежащее к категории «пищевого» использовали довольно редко.

Чистка холодильника содой

Как в СССР чистили холодильник без химии? Требовалась всего лишь обычная пищевая сода. Её смешивали с тёплой водой, две столовые ложки на литр, и начинали чистить. Сода эффективно удаляла жир и грязь, убивала неприятные запахи, дезинфицировала. При этом сода — это не соединения на основе хлора. Сода абсолютно безопасна для человека. Правда, это один из самых слабых методов, его применяли для лёгких загрязнений. Содовый раствор потом смывали простой водой и вытирали насухо.

Чистим холодильник мылом и лимоном

Настоящее советское хозяйственное мыло для чистки холодильника. Фото © ТАСС / Т. Жебраускас

Советы из СССР не предлагают водить по полкам и лоткам холодильника цельным брикетом тёмного хозяйственного на 72%. Это легендарное мыло с фееричным запахом сначала требовалось натереть на тёрке. Так от большого куска отделялась стружка. Стружку заливали водой и взбивали, получалась пена. Этим чудом в итоге чистили холодильник. Потом смывали простой водой и вытирали насухо. Если запах уходить не хотел, можно было после чистки протереть холодильник лимонным соком. Или вообще положить лимон, чтобы тот впитал в себя запахи.

Чистка холодильника уксусом (или нашатырём)

Иногда не справлялись ни сода, ни мыло. Тогда всё зависело от того, есть ли у вас в холодильнике плесень и насколько успешно она устройство захватывает. Если плесень слабовата, можно почистить уксусом. Столовый с концентрацией 9% напополам с водой, пол-литра воды и пол-литра уксуса в бутылке, раствором протирали весь холодильник, но резиновые части старались не трогать, они от уксуса трескались. Коварство крылось в том, что именно в резиновых частях плесень обычно и заводилась. Но был ещё один выход: нашатырный спирт. Если запах был силён, а плесень всё возвращалась, можно было протереть холодильник нашатырём. Не чаще раза в месяц, и очень осторожно, потому что нашатырь опасен не только для резины, но и для пластика. Зато никакой плесени.

Как почистить кастрюлю без химии: способы СССР

В Советском Союзе знали, как отмыть пригоревшую кастрюлю без бытовой химии! Фото © ТАСС / Владимир Межевич

Чистка кастрюли без геля для мытья посуды — это, как сказали бы миллениалы, «челлендж». И в Советском Союзе с ним превосходно справлялись! Помощниками выступали все материалы, что были уже упомянуты в статье. Пожалуй, кроме снега и хозяйственного мыла. Хотя и 72-процентное могли добавить, для надёжности. Рассказываем, как и чем чистить кастрюли в СССР.

Соль и сода для чистки кастрюль

Соль и оба вида соды, как пищевая, так и кальцинированная, помогали советским хозяйкам отмывать кастрюли. Со всеми этими ингредиентами алгоритм действий был одинаковый. Вы насыпаете порошок на дно кастрюли, заливаете водой и кипятите. Для чистки загрязнений снаружи требовалось найти кастрюлю побольше и заливать соль или соду уже туда, а подвергаемая чистке кастрюля поменьше должна была находиться внутри той, что побольше. После такой «баньки» грязь легко отходила.

Активированный уголь и древесная зола

Активированный уголь полагалось употреблять внутрь при несварении желудка, но и кастрюлю им тоже можно было помыть. Нужно было растолочь от пяти до десяти таблеток, засыпать в кастрюлю, залить водой и оставить на ночь. В случае древесной золы другое — в деревнях её смешивали с водой до состояния кашицы и чистили посуду, как обычно.

Уксус и лимонная кислота

Как отмыть кастрюлю в домашних условиях без химии? Пригорела кастрюля? Не беда! Фото © ТАСС / Борис Саранцев

А ещё можно было вскипятить в трёхлитровой кастрюле воду, 300 миллилитров уксуса и немного лимонной кислоты. Накипь отходила мгновенно. Но кипятить нужно было два часа, на кухне было опасно находиться и после такого химического эксперимента приходилось очень тщательно отмывать кастрюлю.