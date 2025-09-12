Коммуналка и экономия на ней осенью 2025: 15 рабочих лайфхаков для Москвы и Санкт-Петербурга

Наступила осень. Погодные условия сейчас напоминают бабье лето, но в календаре уже сентябрь. Это значит, что световой день сокращается. Помимо сезонного дефицита витамина D этот фактор влияет ещё и на ваш кошелёк. Как? Очень просто. Вам нужно больше света, то есть электроэнергии. В будущем, когда пойдут осадки, вам потребуется больше воды, чтобы отмывать башмаки и постирать одежду. Это ударит по карманам напрямую, поскольку плата за ЖКУ возрастёт. Как сэкономить на коммуналке этой осенью как в Москве, так и в Петербурге? Рассказываем в материале.

Экономим на коммуналке в Москве

Как сэкономить в Москве? Хотя бы на коммуналке, на ЖКУ? Рабочие способы сэкономить на коммуналке в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Экономить на коммуналке в Москве — это сложно, но всё ещё возможно. Правда, некоторые меры экономии могут потребовать от вас вложений — например, на ремонт. Но когда это пугало москвичей? Невозможно остановить повышение тарифов, зато цифру в «платёжке» уменьшить вполне реально. Просто воспользуйтесь рабочими лайфхаками, которые могут ощутимо облегчить финансовое давление коммуналки на вас.

Как получить субсидию на коммуналку в Москве

Москвичам субсидии предоставляют, если они тратят больше 10% от совокупного дохода семьи на оплату коммунальных услуг. Часто примерно так и происходит, особенно в молодых семьях: трудящийся глава семьи с двумя маленькими детьми и женой в декрете получает около 80 тысяч рублей в месяц, а на ЖКУ тратит тысяч 10 или 15. Уже ближе к максимальному проценту по стране, это 22%. Москвичам крупно повезло. Можете просто прийти в МФЦ, доказать факт превышения коммуналкой порога в 10%, и всё — ждите субсидию на карту. Вы можете даже рассчитать размер субсидии в калькуляторе субсидий на портале mos.ru.

Как получить льготу по коммуналке в Москве

Экономим на коммуналке, будучи пенсионером! Это действительно весело! Особенно в Москве. Фото © ТАСС / Владимир Андреев

Если вы только ушли на пенсию, придётся немного заплатить за капремонт. Но после 70 лет эта сумма станет ощутимо снижаться. В 70 начинается перерасчёт: государство компенсирует половину взносов. А после 80 лет вам и вовсе не придётся платить за капремонт. Такие пенсионеры от данного налога освобождаются на все сто. Да и статус пенсионера даёт в Москве свои преференции: платить за ЖКУ вы изначально будете меньше, чем работающий гражданин, не достигший пенсионного возраста. А ещё государство компенсирует плату за ЖКУ инвалидам I или II группы, одиноким пенсионерам, безработным (недолго) и тем, кто живёт вместе с неработающими пенсионерами.

Другие способы сэкономить на коммуналке в Москве

В Москве полным ходом идёт цифровизация, она предоставляет приятные шансы сэкономить на ЖКУ. Можно платить за коммуналку без комиссии в приложении банка, по СБП или на сайте Мосэнергосбыта. Часто за оплату коммуналки по карте вы можете получить кешбэк — до пяти процентов от стоимости услуги неожиданно к вам вернётся. А если вам знакома платформа «Активный гражданин», то знайте: за голосование и участие в жизни района можно даже получить скидку на ЖКУ.

Экономим на коммуналке в Санкт-Петербурге

Петербуржцы, живущие в коммунальных квартирах, оценят... Как сэкономить на коммуналке, сидя в своей коммуналке? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Множество петербуржцев населяют отдельные комнаты в коммунальных квартирах, в просторечии — коммуналках... И у них тоже есть шанс сэкономить на ЖКУ! Санкт-Петербугская эпопея с оплатой коммунальных услуг традиционно имеет свои особенности. В центре — дома, построенные ещё в Российской империи. На окраинах — ощутимо прохладнее, чем в центре потому, что город северный, застройка просторная и рядом Финский залив. Климат — тут часто идут дожди, что может повредить теплоизоляции вашего дома. Всё это надо учитывать при экономии на коммуналке в Петербурге.

Как получить субсидию на коммуналку в Петербурге

Начнём с самого приятного — с субсидий. Они тут не такие щедрые, как в Москве, к сожалению. Но всё равно меньше федерального максимума, 22 процентов. Если совокупный доход семьи таков, что на коммуналку уходит больше 16%, в Питере положена субсидия. Вам стоит обратиться в профильную организацию, Городской центр жилищных субсидий, если коммуналка «сжирает» 20% от вашей с мужем зарплаты. Там помогут и пришлют субсидию, как и в Москве, на карту.

Как получить льготу по коммуналке в Петербурге

Пенсионеры могут получить хорошую льготу по коммуналке в Санкт-Петербурге. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NataVilman

Санкт-Петербург предлагает довольно щедрые возможности сэкономить на коммуналке путём льгот. Если ваша семья многодетная, в Питере это джекпот: экономия 30% для семей просто с тремя детьми, 40% — с тремя детьми до семи лет и 50% — для семей, где ребятишек восемь и более. Пенсионеры-петербуржцы со стажем работы от 20 лет и общим стажем 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин тоже имеют право на компенсацию в размере 50%. То же самое — для инвалидов и семей, где есть дети с инвалидностью. Питер компенсирует им половину стоимости ЖКУ.

Другие способы сэкономить на коммуналке в Петербурге

Единый информационно-расчётный центр Санкт-Петербурга предоставляет жителям города альтернативные способы заработать. Если вы со смартфоном на «ты», можно скачать официальное приложение «ЕИРЦ СПб/ПСК». Если платить через него, будет кешбэк в размере одного процента. А ощутимую экономию принесут следующие действия: ремонт межпанельных швов, утепление дверей с окнами, установка автоматической системы отопления.

Как сэкономить на коммуналке — общие правила

Как сэкономить на коммуналке, если московские и питерские способы вам не подходят? Это возможно! Фото © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

А теперь расскажем, как сэкономить на коммуналке этой осенью, если вы не москвич и не петербуржец. Способы есть, они подойдут даже жителям двух столиц. И не все из них сложные. Но некоторые требуют вложений. Смотрите, что ещё поможет прилично сэкономить на ЖКУ. Отключите услуги, которыми не пользуетесь. Радиоточка, домашний телефон, коллективная телеантенна — вас интересуют именно они. Вернее, не интересуют, раз не пользуетесь.

Установите многотарифные счётчики. Так вы будете экономить на электроэнергии после 23:00 и ещё много на чём.

Запросите перерасчёт ЖКУ. Актуально, если не жили в квартире более пяти дней.

Используйте энергосберегающие лампы.

Не оставляйте приборы включёнными в розетку, когда уходите.

Отремонтируйте сантехнику, устраните протечки.

Установите смеситель с одним рычагом, он экономит воду.

Покупайте технику класса A+ или A++, она сильно экономит электричество. Энергоэффективность — наше всё.

Утеплите квартиру.

Чаще принимайте душ, чем ванную.

Отключайте кран, пока чистите зубы или наносите чистящее средство на посуду.

Посудомоечная машина тратит в три раза меньше воды, чем человек. Задумайтесь о приобретении такой техники.

Проверьте деятельность вашей управляющей компании. Бывает, что УК работает плохо и выдаёт «конские» счета зимой или осенью.

Можно установить автоматическую систему нагрева. Она может чувствовать температуру и будет сама решать, сколько тепла подавать в вашу квартиру.