УАЗ переведёт название внедорожника Hunter на кириллицу

Ульяновский автозавод изменит написание названия внедорожника Hunter — теперь его будут писать кириллицей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Название модели в написании кириллицей в настоящее время проходит регистрацию, вариант Hunter уже зарегистрирован ООО «УАЗ» в реестре товарных знаков», — приводит комментарий завода журнал Motor.

Изменения внесли из-за нового закона о защите государственного языка. Он вступил в силу 1 марта и требует использовать русский язык на вывесках и в рекламных материалах. На сайте предприятия модель уже представлена на русском языке с названием «Хантер».

Ранее АвтоВАЗ тоже привёл названия комплектаций в соответствие с законом. Версию Life переименовали в «Практик», а название Techno теперь пишут кириллицей как «Техно». При этом названия моделей Iskra, Aura и Vesta оставили без изменений. Также без изменений сохранили написание мультимедийной системы Lada EnjoY.