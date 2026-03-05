Владимир Путин
Регион
5 марта, 04:15

УАЗ переведёт название внедорожника Hunter на кириллицу

Обложка © uaz.ru

Ульяновский автозавод изменит написание названия внедорожника Hunter — теперь его будут писать кириллицей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Название модели в написании кириллицей в настоящее время проходит регистрацию, вариант Hunter уже зарегистрирован ООО «УАЗ» в реестре товарных знаков»,приводит комментарий завода журнал Motor.

Изменения внесли из-за нового закона о защите государственного языка. Он вступил в силу 1 марта и требует использовать русский язык на вывесках и в рекламных материалах. На сайте предприятия модель уже представлена на русском языке с названием «Хантер».

Ранее АвтоВАЗ тоже привёл названия комплектаций в соответствие с законом. Версию Life переименовали в «Практик», а название Techno теперь пишут кириллицей как «Техно». При этом названия моделей Iskra, Aura и Vesta оставили без изменений. Также без изменений сохранили написание мультимедийной системы Lada EnjoY.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

Лия Мурадьян
