«Европейцы в шоке»: Китайские авто за 10 лет прошли путь, на который у Японии ушли десятилетия

Китайский автопром за 10 лет прошёл путь, на который Европе и Японии потребовались десятилетия. Некогда дешёвая альтернатива, сегодня китайские машины в масс-сегменте предлагают опции, которых у конкурентов нет или они доступны только в дорогих версиях. Об этом RG.ru рассказал автоэксперт Андрей Коган.

Главное преимущество — скорость. Европейцы и японцы обновляют модели годами, китайцы — в 2–3 раза быстрее, обновляя софт «по воздуху».

«Многие производители обновляют программное обеспечение автомобилей дистанционно, а новые версии моделей появляются через два-три года после предыдущих. Для покупателя это означает более современный автомобиль без необходимости ждать очередного поколения машины», — указал Коган.

В китайских автомобилях есть большой экран, цифровая приборка, голосовое управление, круговой обзор, удалённое управление через смартфон. У конкурентов всё это — удел дорогих версий, подчеркнул эксперт.

Китайцы изначально проектировали машины для поколения мобильных сервисов: удалённый запуск, проверка заряда, открытие, климат-контроль. Системы помощи (адаптивный круиз, удержание в полосе, автоторможение, умная парковка) сейчас стоят в каждой машине, хотя недавно относились к премиум-сегменту, добавил специалист.

Китайцы учитывают желания покупателей и быстрее принимают решения. Рано говорить о полном превосходстве на рынке, ведь европейцы сильны в управляемости и инженерии, а японцы — в надёжности двигателей. Но в масс-сегменте отрыв сокращается, а покупатель смотрит на технологии и удобство, а не на бренд, заключил Коган.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что демпинг китайских брендов на российском авторынке в 2025 году пересёк все допустимые пределы. По его оценке, скидки на некоторые модели автомобилей из КНР доходили до одного миллиона рублей.