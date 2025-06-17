В России предложили брать компенсации с возвращающихся брендов

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась к правительству с предложением о введении механизма компенсации потребителям, понёсшим убытки из-за ухода иностранных компаний в случае их повторного выхода на российский рынок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо организации.

Потребители в России столкнулись с негативными последствиями ухода иностранных компаний в 2022-2023 годах. Многие производители, покидая рынок, отключали важные функции в смартфонах, автомобилях и другой технике. Это привело к невозможности обновления программного обеспечения, увеличению сроков ремонта и даже к невозможности проведения диагностики. Для защиты прав потребителей ОЗПП предлагает создать компенсационный фонд в размере не менее 400 миллиардов рублей, который будет формироваться за счёт взносов компаний, возвращающихся на российский рынок.

«Отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо, мы уверены, что это следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортёра вернуться ему уплаченные деньги за эту продукцию. Плюс к этому, претензии потребителя к качеству программного обеспечения товара (компьютера, смартфона, автомобиля и так далее. — Прим. Life.ru) надо рассматривать как требования к качеству самого товара в целом», — отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Он подчеркнул необходимость создания чётких правил для возвращения иностранных компаний в Россию. Они обязательно должны включать пункт о механизме компенсаций, который позволит сформировать государственный компенсационный фонд.