В Госдуме предложили обязать западные компании платить взносы в фонд бойцов СВО

Зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Постньюс», зарубежные компании, работающие не в стратегических отраслях, смогут вернуться на российский рынок при условии перечисления средств в фонд «Защитники Отечества». Под такие правила подпадают, в частности, иностранные производители одежды и компаний из смежных сфер. При этом для секторов IT, фармацевтики и автопрома требования будут более жёсткими из-за их связи с технологической безопасностью страны.

«Это, я думаю, откроет им дорогу. Но не в ущерб российским брендам», — пояснил Наумов.

Также Госдума подготовила резолюцию с так называемыми «принципами и догматами» для возвращения иностранных фирм. Документ предполагает обязательную локализацию производства, компенсацию понесённых убытков и симметричный доступ российских компаний на зарубежные рынки.

Фонд «Защитники Отечества» был создан в 2023 году для помощи участникам СВО и их семьям. Организация оказывает медицинскую, психологическую, социальную и юридическую поддержку. Руководит фондом замминистра обороны Анна Цивилёва.