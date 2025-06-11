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Регион
11 июня, 12:32

В Госдуме предложили обязать западные компании платить взносы в фонд бойцов СВО

«Постньюс»: В Госдуме решили обязать западные компании платить взносы в фонд СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vittoria_vittoria

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vittoria_vittoria

Зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Постньюс», зарубежные компании, работающие не в стратегических отраслях, смогут вернуться на российский рынок при условии перечисления средств в фонд «Защитники Отечества». Под такие правила подпадают, в частности, иностранные производители одежды и компаний из смежных сфер. При этом для секторов IT, фармацевтики и автопрома требования будут более жёсткими из-за их связи с технологической безопасностью страны.

«Это, я думаю, откроет им дорогу. Но не в ущерб российским брендам», — пояснил Наумов.

Также Госдума подготовила резолюцию с так называемыми «принципами и догматами» для возвращения иностранных фирм. Документ предполагает обязательную локализацию производства, компенсацию понесённых убытков и симметричный доступ российских компаний на зарубежные рынки.

Фонд «Защитники Отечества» был создан в 2023 году для помощи участникам СВО и их семьям. Организация оказывает медицинскую, психологическую, социальную и юридическую поддержку. Руководит фондом замминистра обороны Анна Цивилёва.

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Ранее Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что западные компании не смогут вернуться на российский рынок, ограничившись лишь извинениями. По его словам, бизнес-структуры уже обращаются с просьбами о возвращении, однако все подобные вопросы должны решаться прагматично и исходя из выгод для страны. Президент подчеркнул, что доступ на российский рынок получат только те иностранные компании, которые приносят стране реальную пользу.

Милена Скрипальщикова
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