«‎Инквизиция на ровном месте»: Депутаты поспорили о закрытии «дьявольских» магазинов

В России не стоит запрещать называть магазины по типу «Люцифер» или «Дьявол», такие решения со стороны власти могут привести к крупным убыткам для малого и среднего бизнеса. Предприниматели просто потеряют десятки миллиардов рублей, как российские банки, которые были вынуждены провести ребрендинг. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Станислав Наумов.

«Я боюсь, что следующим шагом мы начнём запрещать классику мировой литературы, включая отечественную, где такие персонажи тоже присутствуют. Это вообще вопрос предпринимательской культуры и соответствующих установок со стороны покупателей. Если покупателей что-то пугает, они просто перестанут туда ходить, и этот горе-фантазёр, который так назвал свой магазин, разорится. Всё это нужно решать без попыток на федеральном уровне», — сказал парламентарий, комментируя идею коллеги.

Он предложил альтернативу в виде профилактических бесед, но объяснил, что запрет — не самый лучший вариант, потому что он превратится в неизбежный массовый отказ от всего и вся. Депутат напомним, что сейчас у российских властей есть более важные приоритеты государственной политики, чем процесс перевоспитания неудачливых предпринимателей.

«Надо просто обратить их внимание и попросить самостоятельно придумать более благозвучное название. Потому что там, где запрет, там и штрафы. Ну зачем нам сейчас играть в инквизицию на ровном месте?», — заключил Наумов.