Люциферам бой: В России предложили бороться с сатанинскими названиями магазинов

Магазины с названиями «Люцифер» и «Дьявол» шокируют граждан и разрушают моральные устои. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Парламентарий счёл такие названия прямым вызовом общественной морали и православным традициям. Он призвал внести изменения в законодательство, чтобы запретить регистрацию подобных наименований.

Я просто возмущён происходящим! Как такое вообще возможно допустить? Это же откровенное надругательство над нашими духовно-нравственными устоями! Куда смотрят контролирующие органы? Почему разрешают регистрировать подобные безобразные названия? Это просто позор! Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Иванов предложил проверять новые названия на соответствие морально-этическим нормам. Если же они противоречат православным ценностям или могут оскорбить чувства верующих — их нужно запрещать.

«Это вопрос национальной безопасности! Мы обязаны защитить наших граждан, особенно детей, от подобного рода безнравственного влияния», — заключил депутат.