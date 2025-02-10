Люциферам бой: В России предложили бороться с сатанинскими названиями магазинов
Депутат Иванов призвал запретить названия организаций, связанные с сатанизмом
В России могут исчезнуть названия торговых точек, связанные с сатанизмом. Обложка © Kandinsky / Life.ru
Магазины с названиями «Люцифер» и «Дьявол» шокируют граждан и разрушают моральные устои. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Парламентарий счёл такие названия прямым вызовом общественной морали и православным традициям. Он призвал внести изменения в законодательство, чтобы запретить регистрацию подобных наименований.
Я просто возмущён происходящим! Как такое вообще возможно допустить? Это же откровенное надругательство над нашими духовно-нравственными устоями! Куда смотрят контролирующие органы? Почему разрешают регистрировать подобные безобразные названия? Это просто позор!
Иванов предложил проверять новые названия на соответствие морально-этическим нормам. Если же они противоречат православным ценностям или могут оскорбить чувства верующих — их нужно запрещать.
«Это вопрос национальной безопасности! Мы обязаны защитить наших граждан, особенно детей, от подобного рода безнравственного влияния», — заключил депутат.
Ранее Иванов предложил ввести стандарты для костюмов аниматоров в российских школах и детских садах. По его мнению, это необходимо для того, чтобы дети видели традиционные русские образы, а не Халка, Женщину-кошку с глубоким декольте или Человека-паука в обтягивающих лосинах.