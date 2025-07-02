Украинские власти и СМИ распространяют видео и фотографии российских военнопленных с целью запугивания россиян. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет;

По его словам, такие действия сравнимы с агрессией бешеной собаки, поскольку Запад, используя методы «кнута и пряника», сознательно поощрял неонацистскую жестокость, пытаясь посеять панику среди российских граждан. Однако, как отметил Шеремет, этот расчёт оказался ошибочным: вместо раскола Россия ещё больше сплотилась и теперь последовательно очищает свою территорию от угрозы, опираясь на исторический опыт победы над нацизмом в Великой Отечественной войне.

«Россия консолидировалась и сплотилась, став методично, шаг за шагом каленным железом выжигать от заразы каждую пядь своей земли, опираясь на свой победоносный опыт в Великой Отечественной войне с нацистской нечистью», — заявил Шеремет ТАСС.