«Агрессия бешеной собаки»: В Госдуме объяснили, зачем Киев публикует видео с пленными бойцами ВС РФ
Депутат Шеремет: Киев публикует видео с пленными бойцами ВС РФ, пытаясь запугать
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Украинские власти и СМИ распространяют видео и фотографии российских военнопленных с целью запугивания россиян. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет;
По его словам, такие действия сравнимы с агрессией бешеной собаки, поскольку Запад, используя методы «кнута и пряника», сознательно поощрял неонацистскую жестокость, пытаясь посеять панику среди российских граждан. Однако, как отметил Шеремет, этот расчёт оказался ошибочным: вместо раскола Россия ещё больше сплотилась и теперь последовательно очищает свою территорию от угрозы, опираясь на исторический опыт победы над нацизмом в Великой Отечественной войне.
«Россия консолидировалась и сплотилась, став методично, шаг за шагом каленным железом выжигать от заразы каждую пядь своей земли, опираясь на свой победоносный опыт в Великой Отечественной войне с нацистской нечистью», — заявил Шеремет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало многочисленные случаи убийств и пыток со стороны ВСУ в отношении безоружных людей и российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года. В частности, подтверждены казни 26 человек, включая пленных российских военных. Кроме того, в УВКПЧ располагают данными о систематических пытках: 59 из 95 опрошенных пленных сообщили об избиениях, электрошоке, натравливании собак, угрозах убийством, сексуальном насилии, имитации казни и других формах жестокого обращения.