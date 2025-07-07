Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 09:47

Военкомат на Украине приостановил работу из-за «напряжённой ситуации в стране»

Винницкий военкомат приостановил работу из-за «напряжённой ситуации в стране»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Винницкий ТЦК (украинский аналог военкомата) временно прекратил работу в своем основном здании, ссылаясь на «напряжённую ситуацию в стране». Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление ведомства.

«Учитывая напряжённую ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан, Винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31», — говорится в заявлении.

Для граждан организована альтернативная система обслуживания по другим адресам, которые указаны в том же посте.

Издание предполагает, что отделение мобилизационных функций в Винницком военкомате может быть ответом на участившиеся удары по украинским ТЦК.

ВС РФ ударили по военкоматам и заводам с беспилотниками на Украине
ВС РФ ударили по военкоматам и заводам с беспилотниками на Украине

Ранее сообщалось, что жители Украины начали предоставлять российским войскам координаты ТЦК для последующих атак. Исходя из постов в соцсетях можно сделать вывод о том, что под постом «принимались заказы» на определённые точки на Google-картах.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar