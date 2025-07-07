Военкомат на Украине приостановил работу из-за «напряжённой ситуации в стране»

Винницкий ТЦК (украинский аналог военкомата) временно прекратил работу в своем основном здании, ссылаясь на «напряжённую ситуацию в стране». Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление ведомства.

«Учитывая напряжённую ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан, Винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31», — говорится в заявлении.

Для граждан организована альтернативная система обслуживания по другим адресам, которые указаны в том же посте.

Издание предполагает, что отделение мобилизационных функций в Винницком военкомате может быть ответом на участившиеся удары по украинским ТЦК.