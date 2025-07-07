Военкомат на Украине приостановил работу из-за «напряжённой ситуации в стране»
Винницкий военкомат приостановил работу из-за «напряжённой ситуации в стране»
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Винницкий ТЦК (украинский аналог военкомата) временно прекратил работу в своем основном здании, ссылаясь на «напряжённую ситуацию в стране». Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление ведомства.
«Учитывая напряжённую ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан, Винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31», — говорится в заявлении.
Для граждан организована альтернативная система обслуживания по другим адресам, которые указаны в том же посте.
Издание предполагает, что отделение мобилизационных функций в Винницком военкомате может быть ответом на участившиеся удары по украинским ТЦК.
Ранее сообщалось, что жители Украины начали предоставлять российским войскам координаты ТЦК для последующих атак. Исходя из постов в соцсетях можно сделать вывод о том, что под постом «принимались заказы» на определённые точки на Google-картах.