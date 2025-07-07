Удар ВСУ по Васильевке: Погиб 19-летний парень, шесть человек ранены

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о прицельном ударе со стороны ВСУ по жилому кварталу города Васильевка. По его словам, в результате атаки погиб 19-летний местный житель — он находился во дворе дома и получил смертельные ранения.

Также пострадали как минимум шесть человек, все они были госпитализированы в городскую больницу. Медики оказывают помощь и родственникам погибшего. По предварительным данным, повреждены более 10 квартир. Жителям, оставшимся без жилья, пообещали предоставить временное размещение.

На месте продолжают работу спасатели и экстренные службы, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Запорожской области. Балицкий отметил, что сохраняется угроза повторных обстрелов и заверил, что все пострадавшие получат необходимую поддержку.

Васильевка — это город в Запорожской области, расположенный недалеко от административного центра региона. Город находится вблизи стратегически важных направлений, что делает его уязвимым для обстрелов. В последние месяцы Васильевка регулярно подвергается атакам со стороны вооружённых сил Украины, которые наносят удары по жилым районам и инфраструктуре, что приводит к жертвам и разрушениям. Ситуация в регионе остаётся напряжённой, и местные жители сталкиваются с постоянной угрозой повторных обстрелов.