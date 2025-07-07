За полчаса ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над территорией Крыма
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За полчаса средствами противовоздушной обороны над территорией Крыма было перехвачено и уничтожено пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В период с 21.40 мск до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее украинские беспилотники сбили над Крымом и Белгородской областью днём 7 июля. Уточняется, что дроны были сбиты в период с 10:00 по 11:10 по московскому времени.