За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили 91 украинский беспилотник самолётного типа над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 20 — уничтожили над территорией Белгородской области. 14 БПЛА сбили над Курской областью, девять — над Липецкой областью.

По восемь беспилотников перехватили над Брянской и Воронежской областями, а также Московским регионом. Семь БПЛА сбили над акваторией Чёрного моря. По три дрона — над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей. Ещё два дрона уничтожили над Орловской областью. По одному — над территориями Владимирской области, Краснодарского края и республики Крым.