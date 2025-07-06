Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 20:56

Жители Крыма сообщили о ярком следе в небе над несколькими городами

Обложка © X / Lord Bedo

Обложка © X / Lord Bedo

Жители нескольких городов Крыма вечером в воскресенье наблюдали необычное явление в небе — яркий след, медленно растворяющийся в воздухе. Сообщения и кадры с изображением странного объекта появились в социальных сетях около 22:00.

Свечение в небе. Видео © X / Lord Bedo

Природа этого явления на данный момент остаётся невыясненной.

Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше
Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше

Ранее в июне в небе над Египтом были зафиксированы похожие необычные светящиеся объекты. Пользователи социальных сетей предположили, что они могли быть связаны с работой систем ПВО за пределами воздушного пространства страны.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar