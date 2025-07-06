Жители Крыма сообщили о ярком следе в небе над несколькими городами

Жители нескольких городов Крыма вечером в воскресенье наблюдали необычное явление в небе — яркий след, медленно растворяющийся в воздухе. Сообщения и кадры с изображением странного объекта появились в социальных сетях около 22:00.

Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше

Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше

Ранее в июне в небе над Египтом были зафиксированы похожие необычные светящиеся объекты. Пользователи социальных сетей предположили, что они могли быть связаны с работой систем ПВО за пределами воздушного пространства страны.