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24 марта, 21:20

Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше

Свечение в небе в виде галактики. Обложка © Telegram / SHOT

Свечение в небе в виде галактики. Обложка © Telegram / SHOT

Жители городов России, включая Калининград, Ростов и Краснодар, заметили странное свечение в небе в виде галактической спирали. Это необычное явление наблюдали также в Германии и Польше.

Свечение в небе в виде галактики. Видео © Telegram / SHOT

Telegram-канал SHOT сообщает, что это не новая галактика. В небе появился след от ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Процесс мог произойти из-за разведывательного спутника NROL-69, который сегодня вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX.

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Например, в 2023 году подобное зрелище наблюдали над Тихим океаном. «Галактику» над Землёй засекли даже астрономы Японии. Тогда как раз и выяснилось, что круги в небе оставила ракетная ступень Falcon 9.

Лия Мурадьян
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