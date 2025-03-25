Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше

Жители городов России, включая Калининград, Ростов и Краснодар, заметили странное свечение в небе в виде галактической спирали. Это необычное явление наблюдали также в Германии и Польше.

Свечение в небе в виде галактики. Видео © Telegram / SHOT

Telegram-канал SHOT сообщает, что это не новая галактика. В небе появился след от ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Процесс мог произойти из-за разведывательного спутника NROL-69, который сегодня вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX.