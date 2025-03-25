Свечение в небе в виде галактики сняли в России, Германии и Польше
Свечение в небе в виде галактики. Обложка © Telegram / SHOT
Жители городов России, включая Калининград, Ростов и Краснодар, заметили странное свечение в небе в виде галактической спирали. Это необычное явление наблюдали также в Германии и Польше.
Свечение в небе в виде галактики. Видео © Telegram / SHOT
Telegram-канал SHOT сообщает, что это не новая галактика. В небе появился след от ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Процесс мог произойти из-за разведывательного спутника NROL-69, который сегодня вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX.
Например, в 2023 году подобное зрелище наблюдали над Тихим океаном. «Галактику» над Землёй засекли даже астрономы Японии. Тогда как раз и выяснилось, что круги в небе оставила ракетная ступень Falcon 9.