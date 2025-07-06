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Регион
6 июля, 17:57

За пять часов системы ПВО сбили 48 БПЛА над российскими регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

За пять часов системы ПВО сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 14:20 мск до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число дронов было уничтожено над Калужской (13) и Брянской (10) областями. В Московском регионе сбили девять БПЛА, включая шесть, направлявшихся к Москве. Также были сбиты дроны над Белгородской (6), Смоленской (6), Ленинградской (2), Курской (1) и Новгородской (1) областями.

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Ранее сообщалось, что из-за налёта дронов в петербургском аэропорту Пулково отменены 90 рейсов. Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. А в московском Шереметьево отменены 171 рейс (прилёт и вылет) и задержаны 56.

Наталья Демьянова
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