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Регион
7 июля, 09:48

Украинские беспилотники сбили над Крымом и Белгородской областью днём 7 июля

Днём 7 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 10:00 по 11:10 по московскому времени.

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Напомним, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили 91 украинский беспилотник самолётного типа над регионами РФ. Больше всего — 20 — над Белгородской областью.

Никита Никонов
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