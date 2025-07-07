Украинские беспилотники сбили над Крымом и Белгородской областью днём 7 июля
Днём 7 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны были сбиты в период с 10:00 по 11:10 по московскому времени.
Напомним, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили 91 украинский беспилотник самолётного типа над регионами РФ. Больше всего — 20 — над Белгородской областью.