Более 400 дронов ВСУ и семь авиабомб сбила российская ПВО за сутки
Минобороны: За сутки ПВО сбила 402 беспилотника и 7 управляемых авиабомб ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich
За прошедшие сутки силами ПВО было сбито 402 БПЛА и 7 управляемых авиабомб. Атаки со стороны Вооружённых сил Украины были отражены на разных участках линии боевого соприкосновения. Целью ударных БПЛА могли быть как военные объекты, так и объекты гражданской инфраструктуры. Однако большинство из них были уничтожены ещё на подлёте. Об этом 7 июля сообщило Минобороны РФ.
Также российские военные нанесли удары по предприятию сборки и местам хранения ударных дронов, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 138 районах. Для этого задействовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, артиллерия и ракетные войска.
Всего начала специальной военной операции было уничтожено свыше 68 тысяч украинских беспилотников, более 24 тысяч танков и бронемашин, около 28 тысяч артиллерийских систем и почти 38 тысяч единиц спецтехники.
Ранее Минобороны сообщало о массированной атаке украинских беспилотников на российские регионы. Только за одну ночь силами ПВО было перехвачено 91 БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов — 20 — сбили над Белгородской областью. Курская и Липецкая области также оказались под ударом — там уничтожили 14 и 9 беспилотников соответственно.