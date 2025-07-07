Более 400 дронов ВСУ и семь авиабомб сбила российская ПВО за сутки

За прошедшие сутки силами ПВО было сбито 402 БПЛА и 7 управляемых авиабомб. Атаки со стороны Вооружённых сил Украины были отражены на разных участках линии боевого соприкосновения. Целью ударных БПЛА могли быть как военные объекты, так и объекты гражданской инфраструктуры. Однако большинство из них были уничтожены ещё на подлёте. Об этом 7 июля сообщило Минобороны РФ.

Также российские военные нанесли удары по предприятию сборки и местам хранения ударных дронов, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 138 районах. Для этого задействовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, артиллерия и ракетные войска.

Всего начала специальной военной операции было уничтожено свыше 68 тысяч украинских беспилотников, более 24 тысяч танков и бронемашин, около 28 тысяч артиллерийских систем и почти 38 тысяч единиц спецтехники.