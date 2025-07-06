В Бологовском округе Тверской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке на территории Херсонской области. Муниципальная поликлиника оказалась фактически стёрта с лица земли после удара, нанесённого украинскими войсками. Жертв удалось избежать, однако один охранник получил контузию и в настоящее время находится под наблюдением врачей.