Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 19:17

В Тверской области расчёты ПВО сбили украинский беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Бологовском округе Тверской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Игорь Руденя сообщил: в Бологовском округе Тверской области силами ПВО Министерства обороны РФ сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Продолжается дальнейший мониторинг обстановки», — уточнила пресс-служба.

Не менее четырёх взрывов: ВСУ обстреляли из артиллерии город-спутник Запорожской АЭС
Не менее четырёх взрывов: ВСУ обстреляли из артиллерии город-спутник Запорожской АЭС

Ранее ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке на территории Херсонской области. Муниципальная поликлиника оказалась фактически стёрта с лица земли после удара, нанесённого украинскими войсками. Жертв удалось избежать, однако один охранник получил контузию и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar