В Кремле ответили на хамские слова Рютте о Мединском

Ранее Рютте назвал главу российской делегации на переговорах в Стамбуле «каким-то историком» и возмутился тем, что Москва не прислала на встречу «серьёзных людей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого уличила Рютте в безграмотности, напомнив ему, что без знания истории ни одному проблему решить нельзя.