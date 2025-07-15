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15 июля, 10:43

В Кремле ответили на хамские слова Рютте о Мединском

Песков: По табели о рангах Мединский находится выше главы делегации Украины

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Помощник президента России Владимир Мединский по табели о рангах находится выше министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Марко Рютте.

«Мединский является помощником президента. По табели старшинства, эта должность выше, чем министр федеральный», — указал представитель Кремля на брифинге.

Ранее Рютте назвал главу российской делегации на переговорах в Стамбуле «каким-то историком» и возмутился тем, что Москва не прислала на встречу «серьёзных людей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого уличила Рютте в безграмотности, напомнив ему, что без знания истории ни одному проблему решить нельзя.

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Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. На них России и Украины условились о крупном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по формуле «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление Владимира Мединского по результатам переговоров. Позже в СМИ появились сообщения, что глава российской делегации встретился с Рустемом Умеровым перед официальным началом переговоров.

Александр Юнашев
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