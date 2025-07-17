Захарова заявила о готовности российской делегации к новому раунду переговоров с Киевом

Российская делегация готова к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда [переговоров]», — сказала дипломат.

Захарова при этом отметила, что ей ничего не известно о каких-либо сигналах от Украины о готовности к новому раунду переговоров с РФ.