Захарова заявила о готовности российской делегации к новому раунду переговоров с Киевом
Захарова: Делегация РФ готова к третьему раунду переговоров с Киевом в Стамбуле
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Российская делегация готова к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда [переговоров]», — сказала дипломат.
Захарова при этом отметила, что ей ничего не известно о каких-либо сигналах от Украины о готовности к новому раунду переговоров с РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стамбульский формат переговоров с Украиной ещё не исчерпан. Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию.