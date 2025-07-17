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17 июля, 14:43

Захарова заявила о готовности российской делегации к новому раунду переговоров с Киевом

Захарова: Делегация РФ готова к третьему раунду переговоров с Киевом в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Российская делегация готова к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда [переговоров]», — сказала дипломат.

Захарова при этом отметила, что ей ничего не известно о каких-либо сигналах от Украины о готовности к новому раунду переговоров с РФ.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стамбульский формат переговоров с Украиной ещё не исчерпан. Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда диалога РФ и Украины. Ключевыми итогами стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию.

Наталья Демьянова
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