В Кремле рассказали о прямых контактах с Украиной

Ранее Песков сообщал, что Киев предпочитает отмалчиваться по поводу сроков третьего раунда переговоров с Москвой, несмотря на готовность России к дальнейшим переговорам. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стамбульский формат переговоров с Украиной ещё не исчерпан. Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда переговоров РФ и Украины. Ключевыми итогами диалога стали масштабные обмены пленными. Также Россия передала Киеву 6 тысяч тел военных ВСУ.