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17 июля, 10:02

В Кремле рассказали о прямых контактах с Украиной

Песков: РФ находится в прямых контактах с Украиной по линии Мединского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Москва поддерживает прямые диалоги с Киевом через помощника президента России Владимира Мединского. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У нас осуществляются контакты по линии Мединского с его визави», — отметил Песков в ходе брифинга.

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Ранее Песков сообщал, что Киев предпочитает отмалчиваться по поводу сроков третьего раунда переговоров с Москвой, несмотря на готовность России к дальнейшим переговорам. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стамбульский формат переговоров с Украиной ещё не исчерпан. Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда переговоров РФ и Украины. Ключевыми итогами диалога стали масштабные обмены пленными. Также Россия передала Киеву 6 тысяч тел военных ВСУ.

Мария Любицкая
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