Кремль призвал мир оказать давление на Украину для продолжения переговоров с РФ
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Кремль призвал все стороны оказать давление на Украину для того, чтобы состоялся третий раунд переговоров с Россией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае основными являются посреднические усилия Соединённых Штатов — президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — сказал представитель Кремля журналистам.
А накануне Дмитрий Песков сообщил, что Киев предпочитает отмалчиваться по поводу сроков третьего раунда переговоров с Москвой, хотя Кремль по-прежнему выражает готовность продолжать общение. А глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не считает стамбульский формат российско-украинских переговоров исчерпанным. Напомним, что в мае и июне в Стамбуле прошли два раунда переговоров РФ и Украины. Ключевыми итогами диалога стали масштабные обмены пленными. Также Россия передала Киеву 6 тысяч тел военных ВСУ.