Кремль призвал мир оказать давление на Украину для продолжения переговоров с РФ

Кремль призвал все стороны оказать давление на Украину для того, чтобы состоялся третий раунд переговоров с Россией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае основными являются посреднические усилия Соединённых Штатов — президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — сказал представитель Кремля журналистам.