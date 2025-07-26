Политолог рассказал о ловушке Эрдогана и Трампа для Путина

Президент США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский готовят ловушку для России, считает политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

«И вот сейчас Трамп сказал, что готов к такому саммиту. Таким образом сейчас уже все трое: Зеленский, Эрдоган и Трамп предлагают Путину саммит по перемирию на Украине. И Путин будет один против?» — вопрошает эксперт.