Политолог рассказал о ловушке Эрдогана и Трампа для Путина
Политолог Марков: Трамп, Эрдоган и Зеленский готовят ловушку для России
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Президент США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский готовят ловушку для России, считает политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
«И вот сейчас Трамп сказал, что готов к такому саммиту. Таким образом сейчас уже все трое: Зеленский, Эрдоган и Трамп предлагают Путину саммит по перемирию на Украине. И Путин будет один против?» — вопрошает эксперт.
Марков назвал эту инициативу политической ловушкой, выгодной украинским властям, но не отвечающей интересам России. Он напомнил, что Эрдоган ранее уже звонил Трампу с предложением организовать встречу с участием Зеленского и Путина.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина во время встречи в Стамбуле впервые достигли принципиальной договорённости о проведении саммита Путина и Зеленского. Он также выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта при условии сохранения текущей позитивной динамики переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что перед организацией саммита Путина и Зеленского необходимо провести ряд подготовительных шагов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на текущий момент отсутствуют предпосылки для такой встречи.