«Путин играет в долгую лучше»: Трампу назвали проблемы из-за ультиматума для России
Bloomberg: США подорвут авторитет, если не выполнят поставленный РФ ультиматум
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Если США не выполнят условия ультиматума, выдвинутого в отношении России для завершения конфликта на Украине, то они рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам. Данное заявление сделало агентство Bloomberg.
Отмечается, что американскому лидеру Дональду Трампу придётся сдержать угрозы, описанные в ультиматуме, если он ставит интересы своей страны на первое место. В противном случае отказ будет восприниматься как слабость, что нанесёт удар по международной репутации США. Тем более что агентство опасается той силы России, которая будет после окончания СВО, и выражает уверенность, что она будет представлять серьёзную угрозу интересам Соединённых Штатов в Европе.
Кроме того, авторы обращают внимание, что возможности Москвы в сфере беспилотников и наращивание производства боеприпасов гораздо превосходят возможности стран НАТО. Помимо того, РФ укрепляет свои связи с Ираном, Китаем и КНДР, а также меняет направление нефтяного экспорта на индийский и китайский рынки.
«В глобальной борьбе за влияние Путин, пожалуй, играет в долгую игру лучше», — отмечает Bloomberg.
Напомним, что в конце июля Дональд Трамп сократил срок для достижения соглашения между Россией и США по Украине с 50 до 10–12 дней. По словам главы Белого дома, он хочет «быть великодушным», но не видит какого-либо прогресса. Затем он сделал громкое заявление, что падение цен на нефть ещё на 10 долларов за баррель вынудит Россию прекратить боевые действия в рамках специальной военной операции.