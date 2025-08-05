«Путин играет в долгую лучше»: Трампу назвали проблемы из-за ультиматума для России

Если США не выполнят условия ультиматума, выдвинутого в отношении России для завершения конфликта на Украине, то они рискуют утратить авторитет и нанести ущерб собственным интересам. Данное заявление сделало агентство Bloomberg.

Отмечается, что американскому лидеру Дональду Трампу придётся сдержать угрозы, описанные в ультиматуме, если он ставит интересы своей страны на первое место. В противном случае отказ будет восприниматься как слабость, что нанесёт удар по международной репутации США. Тем более что агентство опасается той силы России, которая будет после окончания СВО, и выражает уверенность, что она будет представлять серьёзную угрозу интересам Соединённых Штатов в Европе.

Кроме того, авторы обращают внимание, что возможности Москвы в сфере беспилотников и наращивание производства боеприпасов гораздо превосходят возможности стран НАТО. Помимо того, РФ укрепляет свои связи с Ираном, Китаем и КНДР, а также меняет направление нефтяного экспорта на индийский и китайский рынки.

«В глобальной борьбе за влияние Путин, пожалуй, играет в долгую игру лучше», — отмечает Bloomberg.