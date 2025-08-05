«Не останется выбора»: Трамп задумал с помощью нефти заставить Россию завершить СВО
Трамп: Падение цен на нефть на $10 может вынудить РФ завершить СВО
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что падение цен на нефть ещё на 10 долларов за баррель вынудит Россию прекратить боевые действия в рамках специальной военной операции. Данное заявление он сделал в интервью с телеканалом CNBC News.
«Если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель, у него (Путина) не останется выбора», — заявил глава Белого дома.
Трамп отметил, что резкое падение стоимости углеводородов сможет «заставить» Москву пересмотреть свои действия касательно противостояния. По его словам, российская экономика находится в «тяжёлом состоянии», поэтому Москве якобы ничего не останется кроме принятия условий.
Ранее стало известно, что в ближайшие несколько дней Дональд Трамп сделает ещё одно заявление относительно поставленного России ультиматума. Американский лидер может сказать, что Белый дом ждёт от РФ ответного шага. Вашингтон заявит, что подождёт ответа Москвы, чтобы не случилось «самого страшного» — дедлайна Трампа.