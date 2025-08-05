«Не останется выбора»: Трамп задумал с помощью нефти заставить Россию завершить СВО

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что падение цен на нефть ещё на 10 долларов за баррель вынудит Россию прекратить боевые действия в рамках специальной военной операции. Данное заявление он сделал в интервью с телеканалом CNBC News.

«Если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель, у него (Путина) не останется выбора», — заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что резкое падение стоимости углеводородов сможет «заставить» Москву пересмотреть свои действия касательно противостояния. По его словам, российская экономика находится в «тяжёлом состоянии», поэтому Москве якобы ничего не останется кроме принятия условий.