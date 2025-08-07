Место для возможной встречи Путина и Трампа пока не определено
Reuters: Место для встречи Путина и Трампа пока не выбрано
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Место для потенциальной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на данный момент ещё не определено. Об этом сообщает агентство Reuters.
Представитель Белого дома подтвердил, что обсуждение местоположения возможной встречи продолжается, но конкретные детали ещё не обнародованы. Ожидается, что переговоры могут стать важным событием в отношениях США и России, однако сроки и место их проведения остаются неопределёнными.
Ранее в Белом доме сообщили, что Россия выразила желание провести встречу с Трампом. Сам глава Белого дома выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По оценкам американских источников, встреча двух лидеров может состояться уже на следующей неделе.