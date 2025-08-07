Место для возможной встречи Путина и Трампа пока не определено

Место для потенциальной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на данный момент ещё не определено. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель Белого дома подтвердил, что обсуждение местоположения возможной встречи продолжается, но конкретные детали ещё не обнародованы. Ожидается, что переговоры могут стать важным событием в отношениях США и России, однако сроки и место их проведения остаются неопределёнными.