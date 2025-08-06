В США считают, что украинский конфликт нельзя урегулировать силой

США не видят возможности завершить украинский конфликт силовым путём, заявил постоянный представитель страны в НАТО Мэттью Уитакер. Он подчеркнул, что на линии фронта продолжаются жертвы, и военный сценарий не способен привести к миру.

В интервью телеканалу Newsmax дипломат отметил, что каждую неделю на поле боя гибнут люди, а продолжение сражений лишь усугубляет ситуацию. По его словам, приоритетом Вашингтона остаётся прекращение боевых действий и поиск решений вне рамок вооружённого противостояния.

Комментируя политику Белого дома, Уитакер напомнил, что прежняя администрация оказывала Киеву помощь без условий. Американский лидер Дональд Трамп, напротив, изменил подход: современные американские вооружения продаются союзникам по НАТО и Канаде, которые затем самостоятельно передают их украинской стороне.