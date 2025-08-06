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Регион
6 августа, 19:37

В США считают, что украинский конфликт нельзя урегулировать силой

Постпред США в НАТО Уитакер: Украинский конфликт не решить на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

США не видят возможности завершить украинский конфликт силовым путём, заявил постоянный представитель страны в НАТО Мэттью Уитакер. Он подчеркнул, что на линии фронта продолжаются жертвы, и военный сценарий не способен привести к миру.

В интервью телеканалу Newsmax дипломат отметил, что каждую неделю на поле боя гибнут люди, а продолжение сражений лишь усугубляет ситуацию. По его словам, приоритетом Вашингтона остаётся прекращение боевых действий и поиск решений вне рамок вооружённого противостояния.

Комментируя политику Белого дома, Уитакер напомнил, что прежняя администрация оказывала Киеву помощь без условий. Американский лидер Дональд Трамп, напротив, изменил подход: современные американские вооружения продаются союзникам по НАТО и Канаде, которые затем самостоятельно передают их украинской стороне.

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А ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи его спецпредставителя Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по украинскому конфликту. В Кремле переговоры назвали продуктивными и конструктивными. Республиканец рассматривает возможность встречи с российским лидером уже на следующей неделе. После встречи хозяин Белого дома планирует провести трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

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Тимур Хингеев
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