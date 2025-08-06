«Надежда умирает последней»: Эксперт оценил шансы подписания нового ДРСМД

Заключение нового Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном маловероятно. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» высказал эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Надежда умирает последней, но я думаю, что реально шансов заключить подобный договор уже нет», — заявил Кортунов.

По его словам, ситуацию изменили развитие военных технологий и глобальный баланс сил в этом классе вооружений, а также необходимость учитывать потенциал Китая. Если ограничения по ДРСМД и будут введены, то скорее в рамках многостороннего соглашения, отметил эксперт.

Кортунов уточнил, что Россия обладает ракетным комплексом «Орешник», который можно отнести к ДРСМД, хотя он и находится на верхней границе этого класса. Его дальность достигает 5 тысяч километров, что позволяет поражать цели на всей территории ЕС при размещении в европейской части страны или в Белоруссии.

В свою очередь, Пентагон активно разрабатывает новые ракетные системы средней и меньшей дальности. Как пояснил эксперт, США заявляют, что эти вооружения предназначены для сдерживания Китая, а не России, и вероятно будут размещены в Азии. Однако, по его мнению, нельзя исключать их появление и у российских границ, что ещё больше осложнит стратегический баланс в Европе и других регионах.