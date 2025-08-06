«Надежда умирает последней»: Эксперт оценил шансы подписания нового ДРСМД
Эксперт Кортунов: Возможный аналог ДРСМД будет носить многосторонний характер
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Заключение нового Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном маловероятно. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» высказал эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
«Надежда умирает последней, но я думаю, что реально шансов заключить подобный договор уже нет», — заявил Кортунов.
По его словам, ситуацию изменили развитие военных технологий и глобальный баланс сил в этом классе вооружений, а также необходимость учитывать потенциал Китая. Если ограничения по ДРСМД и будут введены, то скорее в рамках многостороннего соглашения, отметил эксперт.
Кортунов уточнил, что Россия обладает ракетным комплексом «Орешник», который можно отнести к ДРСМД, хотя он и находится на верхней границе этого класса. Его дальность достигает 5 тысяч километров, что позволяет поражать цели на всей территории ЕС при размещении в европейской части страны или в Белоруссии.
В свою очередь, Пентагон активно разрабатывает новые ракетные системы средней и меньшей дальности. Как пояснил эксперт, США заявляют, что эти вооружения предназначены для сдерживания Китая, а не России, и вероятно будут размещены в Азии. Однако, по его мнению, нельзя исключать их появление и у российских границ, что ещё больше осложнит стратегический баланс в Европе и других регионах.
Напомним, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. США и их союзники открыто заявляют о планах долгосрочного, по сути, неограниченного размещения ракет средней и малой дальности (РСМД) в Европе и АТР. В частности, уже с 2026 года в Германии могут быть дислоцированы ракетные комплексы «Тайфун» и «Тёмный шип».