«Не должны оправдываться»: В России оценили выход из моратория на размещение ракет
Политолог Михайлов: Россия больше не ограничена по ракетам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov
Россия сняла мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ответ на провокации НАТО, включая сверхмощный комплекс «Орешник». Об этом заявил политолог Евгений Михайлов 360.ru.
Военные эксперты активно обсуждают поступление «Орешника» в войска, однако, по словам Михайлова, модернизации затронут и другие ракетные комплексы, такие как «Искандер». Аналитик предположил, что их дальность и категория будут увеличены.
«Мы слышим сейчас «пугалки» со стороны Запада <…>, а в заявлениях российских лидеров чёткие предупреждения. Можно на этом остановиться. Мы не должны оправдываться: а что и как мы будем делать, где размещать? Всё. Американцы вышли из договора ещё в 19-м году, и у нас вообще нет никаких ограничений», — отметил Михайлов.
Нидерланды 5 августа объявили о финансировании закупки американского оружия для Украины, после чего к инициативе присоединились Норвегия, Швеция и Дания. По мнению Михайлова, это лишь политическая демонстрация «поддержки», в то время как США зарабатывают на долгосрочных контрактах. Политолог отметил, что в случае прекращения конфликта американский ВПК не вернёт вложенные средства.
Напомним, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Соединённые Штаты вместе с союзниками не скрывают намерений разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе на длительный срок, фактически бессрочно. В частности, с 2026 года на территории Германии планируется развернуть ракетные системы «Тифон» и «Дарк игл».