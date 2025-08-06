Россия сняла мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ответ на провокации НАТО, включая сверхмощный комплекс «Орешник». Об этом заявил политолог Евгений Михайлов 360.ru.

Военные эксперты активно обсуждают поступление «Орешника» в войска, однако, по словам Михайлова, модернизации затронут и другие ракетные комплексы, такие как «Искандер». Аналитик предположил, что их дальность и категория будут увеличены.

«Мы слышим сейчас «пугалки» со стороны Запада <…>, а в заявлениях российских лидеров чёткие предупреждения. Можно на этом остановиться. Мы не должны оправдываться: а что и как мы будем делать, где размещать? Всё. Американцы вышли из договора ещё в 19-м году, и у нас вообще нет никаких ограничений», — отметил Михайлов.

Нидерланды 5 августа объявили о финансировании закупки американского оружия для Украины, после чего к инициативе присоединились Норвегия, Швеция и Дания. По мнению Михайлова, это лишь политическая демонстрация «поддержки», в то время как США зарабатывают на долгосрочных контрактах. Политолог отметил, что в случае прекращения конфликта американский ВПК не вернёт вложенные средства.