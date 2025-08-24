Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 11:45

Путин посетит Китай с четырёхдневным рабочим визитом

Зарубин: На следующей неделе запланирован четырёхдневный визит Путина в Китай

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На следующей неделе ожидается визит президента России Владимира Путина в Китай. В рамках него состоятся обширные переговоры между делегациями обеих стран. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По его словам, Путин также намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Рабочий визит главы государства в Китай продлится четыре дня.

Европейцы захотели бойкотировать военный парад в Китае из-за Путина
Европейцы захотели бойкотировать военный парад в Китае из-за Путина

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обозначил свою позицию по поводу конфликта на Украине во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он заверил своего российского партнёра в готовности оказать поддержку в стремлении к миру и подчеркнул, что для разрешения такой сложной ситуации не существует простого решения.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar