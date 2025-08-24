Путин посетит Китай с четырёхдневным рабочим визитом

На следующей неделе ожидается визит президента России Владимира Путина в Китай. В рамках него состоятся обширные переговоры между делегациями обеих стран. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По его словам, Путин также намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обозначил свою позицию по поводу конфликта на Украине во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он заверил своего российского партнёра в готовности оказать поддержку в стремлении к миру и подчеркнул, что для разрешения такой сложной ситуации не существует простого решения.