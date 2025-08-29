«Новый миропорядок»: Политолог раскрыл цель поездки Путина и Ким Чен Ына в Китай

Совместное присутствие президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына на военном параде в Пекине в честь 80-летия победы Китая над Японией символизирует формирование нового полицентричного миропорядка. Об этом заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Эксперт отметил, что незападные страны, объединившиеся в форматы БРИКС, ШОС и ЕАЭС, составляют всё более серьёзную конкуренцию западным альянсам, предлагая модель взаимодействия на принципах суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

«Российско-китайские отношения развиваются комплексно. КНР стала стратегическим партнёром России, торговые отношения двух стран — яркое тому подтверждение», — констатировал Васильев в разговоре с РИА «Федералпресс».

Политолог обратил внимание, что Китаю удалось объединить 26 стран с различными интересами, что демонстрирует преимущество диалога на равных над силовой политикой Запада. Особую значимость, по его мнению, имеет укрепление общего исторического нарратива. Визит китайского лидера на парад Победы в Москве и ответный визит Путина в Пекин способствуют консолидации альтернативных центров влияния. Васильев прогнозирует дальнейшее усиление этого тренда, который меняет глобальную архитектуру международных отношений.