Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай действительно можно считать беспрецедентным, поскольку он знаменует качественно новый этап стратегического партнёрства между двумя странами на фоне глобальной трансформации мирового порядка. Об этом заявил экономист Михаил Делягин.

Эксперт пояснил, что ускоренное переформатирование мира после политики президента США Дональда Трампа привело к укреплению сотрудничества незападных стран, где Россия и Китай играют ключевую роль. По его мнению, переговоры на Аляске были попыткой США обеспечить нейтралитет России в гипотетическом конфликте с Китаем, но этот план не увенчался успехом.

«Когда мы находимся в союзе с Китаем, нападать на него просто не имеет смысла», — констатировал эксперт в разговоре с сайтом MK.ru.

В ходе встречи лидеров двух стран ожидается завершение крупного переговорного цикла и чёткое определение места США в новом балансе сил. Экономист предположил, что американцы могут попытаться выйти из украинского кризиса и сосредоточиться на противодействии Ирану.

Относительно возможного создания военного союза с участием России, Китая и Северной Кореи Делягин отметил, что договорённости между странами уже существуют и в Пекине могут быть подтверждены или расширены. Косвенным свидетельством этого он назвал участие северокорейских солдат в зоне СВО.

Эксперт также добавил, что реальный смысл визита заключается в укреплении союза России и КНР и вовлечении в партнёрские отношения Индии на фоне агрессивной политики Европы и изменения стратегии США. Это формирование многополярного мира при одновременной фрагментации Запада.