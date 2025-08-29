Песков: Россия и Китай дорожат своими отношениями, их объём сложно переоценить

Россию и Китай связывают отношения особого стратегического партнёрства, имеющие привилегированный статус. На брифинге, состоявшемся перед визитом Владимира Путина в КНР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что их значение невозможно переоценить.

По словам представителя Кремля, обе стороны высоко ценят сложившийся уровень взаимодействия. При этом Песков отметил, что Москва и Пекин единодушно признают: потенциал двустороннего сотрудничества ещё далеко не исчерпан.

Напомним, визит Владимира Путина в КНР запланирован на 31 августа, он продлится четыре дня. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором примет участие президент России, после чего, 3 сентября, в Пекине пройдёт военный парад. В ходе визита российский лидер встретится с главой КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами. Всего в Китайскую Народную Республику приедет свыше 20 глав государств.